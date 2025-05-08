Hava, Yağışlı Ve Serin Olacak!

HAFTA SONU SERİN VE YAĞIŞLI HAVA BEKLENTİSİ

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hafta sonu serin ve yağışlı havanın etkili olacağını bildiriyor. Kuzey ve iç bölgelerin tamamında yağış görülebileceğinin altını çizen Çelik, “Şu anda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklık cumartesi günü kuzeybatıda, pazar günü ise ülke genelinde hızla azalarak mevsim normalleri civarı ya da yer yer 1 ila 2 derece altına inecek.” diyerek 7 ila 8 derecelik bir sıcaklık düşüşü beklendiğini belirtti.

YAĞIŞLI SİSTEMİN GELİŞİ

Yarın havanın çoğunlukla parçalı bulutlu geçeceğini ve iç kesimlerde kısa süreli yerel yağışlar görülebileceğini söyleyen Çelik, “Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara’da bölge genelinde gök gürültülü yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar yer yer kuvvetli olabilir.” diyerek yağışların ülkenin kuzey kesimlerinin tamamında yayılmaya başlayacağı bilgisini aktardı. 11 Mayıs Pazar günü yağışların doğuya doğru hareket edeceğini ifade ederken, yine pazar günü Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinin tamamında ve İç Anadolu’nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti.

İSTANBUL İÇİN YEREL YAĞIŞ TAHMİNLERİ

İstanbul’da cumartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren gök gürültülü yağışın etkili olacağını açıklayan Çelik, pazar günü yağışların doğuya yönelmesiyle İstanbul’da havanın parçalı bulutlu olacağını dile getirdi. İstanbul’da sıcaklığın şu anda 24 ila 25 derece civarında seyrettiğini belirten Çelik, “Sıcaklık cumartesi ve pazar günü yer yer 20 derecenin altına inecek.” diye konuştu.

ANKARA VE İZMİR’DEKİ DURUM

Ankara için cuma günü kuzey ve batı kesimlerde kısa süreli yerel sağanak yağışlar öngörüldüğünü aktaran Çelik, cumartesi ve pazar günlerinde Ankara’da aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişlerinin olacağını belirtti. Ankara’da sıcaklıkların 27 ila 28 dereceler civarında olacağını söyleyerek, hafta sonunda sıcaklıkların 19 ila 20 derecelere kadar düşeceğini vurguladı. İzmir’de ise yağış beklenmediği, havanın çoğunlukla parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilirken, “İzmir’deki sıcaklık şu anda 32 ila 33 derecelere kadar yükseldi. Hafta sonu gelecek sistemle birlikte pazar ve pazartesi günleri 26 ila 27 derecelik en yüksek sıcaklık var.” diye ifade etti.