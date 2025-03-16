Havalimanı’nda Unutulan İşçi Kabusu Yaşadı

İHMALİN SONUÇLARI

İstanbul Havalimanı’nda meydana gelen büyük bir ihmal, yer hizmetleri çalışanı Ali Çelikten’in hayatını tehdit etti. Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Atina seferini yapan uçağın bagaj kısmında mahsur kalan Çelikten, -25 derecede bir saat boyunca hayatta kalma savaşı verdi. Uçak, Yunan hava sahasına girmeden önce İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na acil iniş yaptı.

BAGAJDA UNUTULAN İŞÇİ

Olay, 15 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşti. TGS Yer Hizmetleri’nde çalışan Ali Çelikten, gece vardiyasında THY’nin TK 1843 sefer sayılı uçağının bagaj yükleme işlemlerini yürütüyordu. 16 Aralık’a sarkan mesaisinde, bagaj bölümünde eşyaları istiflerken ekip arkadaşları kapıları kapatıp Çelikten’i içeride unuttu. Sesini duyurmaya çalışan Çelikten, motorların çalışmasıyla uğraşmanın sonuç vermediğini anladı.

HAYATTA KALMA MÜCADLESİ

Uçak kalktıktan sonra 11 bin metre yükseklikte sıcaklık -25 dereceye düştü. Basınçsız ortamda nefes almak zorlaşırken Çelikten, donma tehlikesiyle yüzleşmek durumunda kaldı. Bagajdaki eşyaları üzerine örterek ve kulaklıklarla soğuktan korunmaya çalışan Çelikten, bir saat boyunca ölümle burun buruna geldi.

ACİL İNİŞ VE KURTARMA

Ekip arkadaşları, Çelikten’in yokluğunu fark edince güvenlik kameralarını kontrol etti ve işçinin bagajda kaldığını belirledi. Durum hava trafik kontrol kulesine bildirildi ve THY pilotuyla irtibata geçildi. Uçak, Ege Denizi üzerinde Yunan hava sahasındayken geri dönme kararı aldı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na acil iniş yaptı. Bagaj kısmı açıldığında Çelikten donma tehlikesi geçiren durumda bulundu. Sağlık ekiplerinin 3,5 saatlik müdahalesiyle hayatta kalmayı başaran işçi, her iki bacağının donma riski atlattı.

PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL HASAR

Polis tarafından ifadesi alınan Çelikten, psikolojik tedavi sürecine girdi. Yapılan nörolojik muayenede, beyninde basınca bağlı damar daralmaları tespit edildi. Olayın etkilerinden kurtulamayan Çelikten, avukatı Didem Kılıç aracılığıyla TGS Yer Hizmetleri A.Ş. yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan şikayette, olayın tamamen ihmal sonucu gerçekleştiği ve sorumluların ceza alması gerektiği belirtildi.