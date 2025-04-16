Havalimanlarında Bagaj Kaybı Oranı Yüksek

Havalimanlarında Bagaj Kaybolma Sorunu

Havalimanlarında bagaj kaybolması, yolcular için sıkıntı yaratan bir durumdur. Uçuş heyecanına valiz kaybetme durumu eklenince, bu durum adeta bir kabusa dönüşebiliyor. Dünya genelinde her 1000 yolcudan yaklaşık 6’sı, bagajlarının kaybolması veya yanlış yere gitmesiyle karşılaşabiliyor. Özellikle uluslararası uçuşlar, iç hatlara göre daha yüksek risk taşıyor. Bagajların %90’ı ise 48 saat içinde bulunup teslim ediliyor. Yapılan araştırmalar, en fazla bagaj kaybı yaşanan havalimanlarını belirledi. İşte bu havalimanları…

EN YÜKSEK BAGAJ KAYBI ORANINA SAHİP HAVALİMANLARI

1. Orlando Uluslararası Havalimanı (MCO), ABD: Yolcu başına 1,81 şikayetle en yüksek bagaj kaybı oranına sahiptir.

2. John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı (JFK), ABD: Yolcu başına 1,72 şikayetle ikinci sıradadır.

3. Palm Beach Uluslararası Havalimanı (PBI), ABD: Yolcu başına 1,71 şikayetle üçüncü sırayı almaktadır.

4. Ted Stevens Anchorage Uluslararası Havalimanı (ANC), ABD: Yolcu başına 1,69 şikayetle dördüncü sıradadır.

5. Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı (FLL), ABD: Yolcu başına 1,68 şikayetle beşinci sırada yer almaktadır.

6. Miami Uluslararası Havalimanı (MIA), ABD: Yolcu başına 1,59 şikayetle altıncı sıradadır.

7. Southwest Florida Uluslararası Havalimanı (RSW), ABD: Yolcu başına 1,54 şikayetle yedinci sıradadır.

8. Jacksonville Uluslararası Havalimanı (JAX), ABD: Yolcu başına 1,51 şikayetle sekizinci sıradadır.

9. Louis Armstrong New Orleans Uluslararası Havalimanı (MSY), ABD: Yolcu başına 1,49 şikayetle dokuzuncu sıradadır.

10. Sacramento Uluslararası Havalimanı (SMF), ABD: Yolcu başına 1,41 şikayetle onuncu sıradadır.