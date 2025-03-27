Hayali Tatil Vaadiyle Dolandırıcılık Davası Sürecek

YALOVA’DA DOLANDIRICILIK DAVASI SÜRECEK

Yalova’daki otellerde devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle toplamda 36 bin kişiyi ağır bir şekilde dolandırdığı öne sürülen 38 sanığın yargılanmasına ikinci günde devam ediliyor. Duruşma, üç gün boyunca sürecek. Tutuklu olan 9 sanığın savunması ikinci günde tamamlanırken, diğer sanıkların savunmaları hala sürüyor.

ORHAN KARADERİLİ’DEN SAVUNMA

Dolandırıcılık ve rüşvet verme suçlarından yargılanan Orhan Karaderili, ilk kez mahkemede savunma yaptı. Karaderili, “Meşhur devre mülk, devre tatil dolandırıcısı 36 bin kişiyi milyarlarca lira dolandıran örgüt üyesi olarak anılarak maalesef buradayım. Elimde kelepçelerle buraya gelerek savunma yapacağım, ne acı. Mağdur olarak burada olmam gerekirdi. Biz örgüt değil turizm firmasıyız. 200 milyon doların üzerinde yatırımlar yaptık. Bu duruma düşmekten dolayı utanç duyuyorum.” şeklinde konuştu.

KENDİSİNİN MAĞDUR OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Karaderili, genel olarak köylerinde tatil yapan vatandaşlara devre tatil sattıklarını belirtti. “Hangi dolandırıcı 160 milyon dolar gömer? Hep tesis ve arazi aldım. Buraya gelmemin Yalova’da oluşmuş bir algısı var.” diyen Karaderili, hakkında 32 bin 400 dava bulunduğunu ve 6 bin 700 davalarının bulunduğunu ifade etti. Öte yandan, tutuklular arasında Yaprak Dökümü dizisinin oyuncusu Yusuf Atala da yer alıyor.

İDDİALARINI DESTEKLEDİ

Daha önce şirkette çalışarak işten çıkan personellerin müşteri bilgilerini çalarak dolandırıcılık yaptığını savunan Karaderili, “Bir iddianame oluşturulmuş, oluşturulmasının sebebi algı. Bizim masum olduğumuza inanacağınıza eminim, çünkü masumuz.” dedi. Karaderili, 2019’dan beri süregelen dolandırıcılık eylemlerinin kendisine mal edildiğini ifade etti. Müşterilerinin sürekli olarak arandığını dile getiren Karaderili, şimdiye kadar hiç kimseyi dolandırmadığını ve büyük bir mağduriyet içerisinde bulunduğunu ileri sürdü. “Bir dolandırıcı neden 25 milyon dolar banka kredisi kullanır? Rüşvetle de alakam yoktur. Ben örgüt lideri değilim. Bundan büyük utanç duyuyorum, tahliye olmak istiyorum.” diyerek son sözlerini aktardı.