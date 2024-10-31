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Hayatını Kaybeden İki Yakın Dost

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MODA DÜNYASINDAN GÜZEL İSİMLERİ YİTİRDİK

Bir dönem podyumların yükselen yıldızlarından biri olan Sertaç Boztepe, 2015 yılında yalnızca 42 yaşındayken uzun bir süre mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayata veda etti. Onun ardından, mankenlik ve oyunculuk kariyerinde de tanınan Hasan Yalnızoğlu da 20 Ekim 2024 tarihinde panskreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

Boztepe ve Yalnızoğlu ile sıkı dostluk ilişkisi içerisinde olan Deniz Pulaş, birlikte geçirdikleri anların hatırası olarak bir fotoğrafını Instagram hesabında takipçileri ile paylaştı.

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