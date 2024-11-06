Hazal Subaşı’nın Yırtmacı Göz Kamaştırdı!

HAZAL SUBAŞI GALADA ŞIKLIĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Hazal Subaşı, başrolünü Ulaş Tuna Astepe ile paylaştığı “İlk ve Son” dizisinin galasında boy gösterdi. Galaya katılırken giydiği uzun, derin yırtmaçlı siyah elbise ve çizmeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bu özel görünümüyle takipçilerinden tam not almayı başardı. “Adını Sen Koy”, “Çukur”, “Kasaba Doktoru” ve son olarak “Dilek Taşı” gibi birçok başarılı projede görülen Hazal Subaşı, son günlerde özel hayatıyla da gündemde.

ÖZEL HAYATINDA YENİ BİR SAYFA

Ünlü oyuncu, Demet Özdemir ile kısa süreli bir evlilik yaşayan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile yeni bir aşka yelken açtı. Hazal Subaşı, galaya sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte katıldı. Geceye siyahlar içerisinde gelen ünlü isim, iddialı tarzı ile takipçilerinden büyük beğeni topladı. Siyah derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı. Kombinini uzun çizmeleriyle tamamlayan Subaşı, bu görünümüyle sosyal medyada da ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Ünlü isim için sosyal medyada birçok olumlu yorum yapılırken, “çok güzel olmuş”, “harika görünüyor”, “sade ama şık” gibi ifadeler sıkça yer aldı. Daha önce özel hayatı hakkında bazı açıklamalar yapan Subaşı, Oğuzhan Koç ile olan ilişkilerinin başlamasında ortak arkadaşlarının etkili olduğunu belirtti. “Çok ortak arkadaşımız var. Zaten az da olsa tanışıyorduk öyle başladı. İyi gidiyor, her şey çok keyifli. Şu an çok mutluyuz.” ifadelerini kullanmıştı.