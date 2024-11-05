Hazine 24,9 Milyar Lira Borçlandı

İLK İHALE SONUCU VE DETAYLARI

İlk ihalede, 3 yıl (1015 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede reel basit faiz yüzde 5,23, reel bileşik faiz ise yüzde 5,30 oldu. Nominal teklif 6 milyar 920 milyon lira olarak kaydedildi. İhaledeki nominal satış 4 milyar 515 milyon lira, net satış ise 4 milyar 581,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan gelen 6 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 3 milyar 532,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

İKİNCİ İHALE SONUCU VE DETAYLARI

İkinci ihalede, 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,85 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç süreci gerçekleşti. İhalede basit faiz yüzde 29,05, bileşik faiz ise yüzde 31,16 olarak belirlendi. Nominal teklif 18 milyar 407,7 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu ihale kapsamında nominal satış 9 milyar 88,6 milyon lira, net satış ise 8 milyar 877,4 milyon lira olarak kaydedildi. Kamudan teklif gelmediği bu ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 196 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

TOPLAM BORÇLANMA MİKTARI

Hazine, bu süreçle birlikte toplam 24 milyar 958,5 milyon lira borçlanmış oldu.