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Hazine Ve Maliye Bakanı Şimşek, IMF Başkanıyla Görüştü

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Hazine ve Maliye Bakanı ABD’de

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi toplantıya katılmak amacıyla ABD’de bulunuyor. Bakan Şimşek burada üst düzey görüşmeler gerçekleştiriyor ve yatırımcılarla buluşarak Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında bilgi veriyor.

IMF BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Bakan Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları çerçevesinde, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile Türkiye ekonomisini ele aldı. Georgieva, sosyal medya hesabında bu görüşmeye dair düşüncelerini paylaşarak, “Türkiye Maliye Bakanı ile harika bir buluşma” ifadesini kullandı. Toplantıda Türkiye’nin ekonomik görünümüne ve ekonomik büyümeyi artırmaya yönelik politikalar üzerinde duruldu.

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