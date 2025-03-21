Heathrow Havalimanı Kapanış Nedeniyle Kesintide

HEATHROW HAVALİMANI’NDA YANGIN ÇIKTI

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı’na elektrik sağlayan trafoda yangın meydana geldi. Bu olay sonucunda havalimanı karanlığa gömüldü ve tüm uçuşlar bugün boyunca iptal edildi. Yetkililerden gelen açıklamada, havalimanını besleyen elektrik trafo merkezindeki yangının büyük bir elektrik kesintisine yol açtığı ve havalimanının bugün gece yarısına kadar kapalı kalacağı ifade edildi. Elektrik şirketi National Grid, North Hyde trafo merkezindeki yangının ardından 62 bin eve elektrik verdiklerini belirtti. Ancak 4 bin 900 evin hala elektriksiz kaldığı ve onarım çalışmalarının sabaha kadar süreceği aktarıldı. Ryanir Havayolları, kapatan havalimanından etkilenen yolcular için 8 kurtarma uçuşu başlatma kararı aldı. İtfaiye, Heathrow’un kapanmasına yol açan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

YANGININ DETAYLARI VE ETKİLERİ

Heathrow Havalimanı itfaiye şefi, yangında 25 bin litre soğutma yağı içeren trafonun tamamen yandığını bildirdi. Yangının çıkış nedenini araştırmak için polis ile birlikte çalışıldığını söyledi. Tüm yolculara havalimanına gitmemeleri tavsiye edildi ve “Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59’a kadar kapalı olacaktır.” şeklinde bir açıklama yapıldı. Heathrow Havalimanı’nın kapatılması, Londra’nın batısındaki elektrik trafo merkezindeki yangın nedeniyle birçok evin elektriksiz kalmasının ardından gerçekleşti. Avrupa genelinde hava trafiğini yönetmekle görevli Eurocontrol, Heathrow’a giden uçakların çevre kentlere yönlendirildiğini duyurdu. Heathrow, geçen yıl Dubai’den sonra dünyanın en yoğun ikinci havalimanı olarak biliniyor.