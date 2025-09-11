“Hedef Müzakere Süreci Suikastıyı”

SALDIRI VE KAYIP

İsrail ordusu, 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu bir binaya hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, Hamas lider kadrosunun bir kısmı sağ kurtulurken, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, Katar’dan gelen açıklamalara göre bir polis memuru da bu saldırıda hayatını kaybetti.

HAMAS’TAN YORUM GELDİ

Aksa televizyon kanalı, Hamas liderlerinden Fevzi Berhum’un bir basın toplantısı düzenlediğini duyurdu. Berhum, Doha’daki saldırıyı değerlendirerek, “Müzakere heyetine yönelik saldırı, yalnızca bir suikast girişimi değil, aynı zamanda müzakere sürecini hedef alan bir saldırıdır. Katar ve Mısır’daki arabulucuların rolüne de saldırıda bulunuyor. Bu olay, geçmişteki tüm müzakerelerin başarısızlığının sorumluluğunun Netanyahu ve aşırı sağcı hükümetine ait olduğunun açık bir kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

SAVAŞIN SEBEBİ

Berhum, saldırının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ekibinin herhangi bir anlaşma yapmayı reddettiğini kesinleştirdiğini belirtti. Ayrıca, Tel Aviv yönetiminin Gazze halkına yönelik yürütülen soykırımı durdurmak ve savaşı sona erdirmek amacıyla yapılan tüm uluslararası çabaları engellemeye kararlı olduğunun altını çizdi.