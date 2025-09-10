Hekimhan’da İki Yük Treni Çarpıştı

TRAİN KAZASI VE YARALANMA

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde iki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı olayda 1 makinist yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi civarında meydana geldi. Demir cevheri ve yakıt yüklü iki tren çarpıştı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kaza hakkında ihbar yapılmasının ardından olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan makinistin ismi öğrenilemedi. Yaralı makinist, sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak teknik incelemelerin başlatıldığı bildirildi.