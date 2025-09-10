Hekimhan’da İki Yük Treni Çarpıştı

HEKİMHAN’DA TREN KAZASI

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen kazada, iki yük treni kafa kafaya çarpıştı. Olay, öğle saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Demir cevheri ve yakıt yüklü olan bu iki tren çarpıştı.

KAZADA YARALANAN MÜHENDİS

İhbarın ardından sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada ismi henüz öğrenilemeyen bir makinist yaralandı. Yaralı makinist, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak teknik bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Olayın sebebi ve detaylarıyla ilgili bilgi edinmek için çalışmalar sürüyor.