Hekimhan’da İki Yük Treni Çarpıştı

KAZA SONUCUNDA YARALANMALAR YAŞANDI

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde iki yük treninin kafa kafa çarpıştığı kazada bir makinist yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi etrafında gerçekleşti. Demir cevheri ve yakıt yüklü olan iki tren kafa kafaya çarpışma gerçekleştirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında ihbar ile birlikte bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan makinist, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu olayla ilgili teknik bir inceleme başlatıldı.