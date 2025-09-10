Gündem

Hekimhan’da İki Yük Treni Çarpıştı

hekimhan-da-iki-yuk-treni-carpisti

KAZA SONUCUNDA YARALANMALAR YAŞANDI

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde iki yük treninin kafa kafa çarpıştığı kazada bir makinist yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi etrafında gerçekleşti. Demir cevheri ve yakıt yüklü olan iki tren kafa kafaya çarpışma gerçekleştirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında ihbar ile birlikte bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan makinist, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu olayla ilgili teknik bir inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Şeker, Güvenli Yuva Altında Kalacak

Kötü muameleye maruz kalan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı ve Tarsus Doğa Parkı'na yerleştirildi.
Gündem

Kültepe’deki Kazılar 77 Yıldır Devam Ediyor

Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde süren kazılara, Avusturya, Japonya, Kore, ABD ve İtalya'dan gelen arkeologlar katılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.