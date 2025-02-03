Her Kıtada Savunma Ataşesi Görevlendirilmesi

ANTALYA’DAKİ KONFERANS ÜZERİNDEN SAVUNMA SANAYİ GÜNDEME GELİYOR

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Antalya’da gerçekleştirilen ‘Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’ sırasında bir grup gazeteciyle bir araya gelerek savunma sanayisindeki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Görgün, “Savunma sanayi sektörü için ihtiyaçtı. Savunma sanayi sektörünün direkt ekipmanlarıyla, üretim kabiliyetleriyle, temas ettiğimiz ülkelerde son kullanıcılara aktarılması ve ülkenin nabzını tutup ona göre doğru alanlara sektörümüzün yönlendirmesi açısından önemli” şeklinde sözler sarf etti.

SAVUNMA SANAYİ MÜŞAVİRLİKLERİ YAYGINLAŞIYOR

Başkan Görgün, ilk görevlendirmelerini kardeş Türkiye’nin Azerbaycan’a yaptıklarını belirtti. Azerbaycan’da şu anda bir savunma sanayi müşavirinin görevde olduğunu ifade eden Görgün, “Yine aynı şekilde Pakistan’da var. ABD’de var. Büyükelçiliklerin bir parçası olarak çalışıyorlar” dedi. Bu müşavirlerin, Türk savunma sanayi şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamasının temeli olduğunu ve Türk savunma sanayi şirketleri ile yabancı ülkeler arasında köprü işlevi gördüğünü vurguladı.

Yurt dışındaki büyükelçiliklerde görev alacak personel için Savunma Sanayii Başkanlığı’nda bir ilan açtıklarını belirten Görgün, “Kurum içindeki birimlerden tüm başvuruları alıyoruz. 3 aşamalı bir sınav süreci var. Başvurulardan sonra hem insan kaynakları ve kurumsal gelişim başkan yardımcılığı hem de dışarıdan profesyonel destek aldığımız bir değerlendirme aşaması yer alıyor. Bunun ardından mülakat süreçleri başlıyor” şeklinde aktardı. Görgün, her aşamada puanlamanın yapıldığını, sonrasında ilk 3’e giren adaylar ile mülakat gerçekleştirdiğini ve bir el sıkışmasının ardından atama süreçlerinin tamamlandığını duyurdu.