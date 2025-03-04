hermes-heykeli-aspendos-antik-kenti-nde-bulundu

BULUNAN HEYKELİN DETAYLARI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aspendos Antik Kenti’nde 2024 sezonunda kazılarına başlanan Tiyatro Caddesi’nin doğusunda yer alan giriş kapısının güney tarafında bulunan anıtsal çeşmenin (nymphaion) kalıntıları arasında, mermerden yapılmış bir Hermes heykeli keşfedildi. Kazı sırasında parçalar halinde ortaya çıkan heykelin büyük bir kısmı gün ışığına çıkarken, kazı evi deposunda birleştirilerek bütüncül haliyle değerlendirildi. Kaidesiyle birlikte toplam 1,65 metre yüksekliğe ulaşan bu eser, stilistik özellikleri ile Roma İmparatorluk Dönemi’ne (M.S. 2’nci yüzyıl sonu- 3’üncü yüzyıl başları) tarihlendiriliyor.

HEYKELİN MITOLOJİK ANLAMI

Ortaya çıkarılan bu heykel, Olympos’un baş tanrısı Zeus’un habercisi olarak bilinen Hermes’i temsil ediyor. Hellen mitolojisinde yolların, ticaretin, konukseverliğin, diplomasinin, yarışmaların ve astronominin tanrısı olarak tanımlanan Hermes, aynı zamanda hırsızlar, tüccarlar, sürüler ve çobanların koruyucusu olarak da öne çıkıyor. Heykel, sağ elinde bir para kesesi, sol elinde ise omuzundan aşağı sarkan peleriniyle birlikte tuttuğu kerykeionu (asayı) ile betimleniyor. Sol ayağının yanında, başı Hermes’e dönük bir koç figürü de yer alıyor. Yazıtlı bir kaide üzerinde ayakta duran heykelin ağırlığı sol ayağına verilmişken, sağ ayağı dizden hafifçe kırılmış olarak öne doğru atılmış.

DIŞINDAKİ BULUNTULAR

Hermes heykelinin bulunduğu alanda, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite ile aşk tanrısı Eros’a ait olduğu değerlendirilen başlar da keşfedildi. Bu heykellerin bölgeye özgü sanatsal üslupla işlendiği ve dönem estetik anlayışını yansıttığı gözlemleniyor. Ayrıca, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen 2024 yılı kazı çalışmalarında, aynı bölgede av, vahşi doğa, hayvanlar ve doğa tanrıçası Artemis ile adalet, denge, kader ve intikamın sembolü olan Nemesis’e ait olduğu düşünülen gövde parçaları da gün yüzüne çıkarıldı.