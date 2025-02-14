Hexagon’un Bursa’daki Yeni Yatırımı Genişliyor

TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİYEL METROLOJİ SEKTÖRÜNDE BÜYÜME

Endüstriyel metroloji alanı, sensör, yazılım ve otonom teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde dünya genelinde 15,5 milyar euroluk bir hacme ulaşma doğrultusunda ilerliyor. Bu alanda önemli bir marka olan Hexagon Manufacturing Intelligence (MI) Grubu, geçtiğimiz yıl 1,96 milyar euroluk satış rakamıyla sektördeki liderliğini sürdürdü. Hexagon Türkiye ve Batı Balkanlar Genel Müdürü Koray Alpaslan, Türkiye’nin Hexagon için EMEA Bölgesi’nde dikkat çeken ülkelerden biri olduğunu belirtti. F5Haber.com olarak Bursa’daki yeni çözüm merkezinin açılışında yer alarak, Hexagon’un sektördeki gücünü yerinde inceleme fırsatı bulduk.

HEXAGON’UN TÜRKİYE’DEKİ BAŞARISI

Alpaslan, Türkiye’de son 30 yıl içinde otomotiv, uzay ve havacılık, savunma, genel imalat, elektronik ve medikal alanlarındaki büyük yatırım projelerinde Hexagon’un önemli bir role sahip olduğunu dile getirdi. “Türkiye’deki başarımız, bizi Hexagon Grubu içerisinde EMEA Bölgesi’nin en öne çıkan ülkeleri arasına taşıdı. Hizmete açtığımız Hexagon Bursa Çözüm Merkezi ile sunduğumuz hizmetleri daha da ileriye taşıyacağız” ifadesini kullandı. F5Haber.com olarak edindiğimiz izlenimler, Hexagon’un bu merkezle hem yerel hem de global ölçekte hizmetlerini artıracağını gösteriyor.

YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Alpaslan, 2025 yılında endüstriyel metroloji sektöründe yapay zeka ve üretim zekasının daha fazla öne çıkacağını vurgulayarak, “Sektörün bu yıl 15,5 milyar euroluk bir hacme ulaşacağını öngörüyoruz. Hexagon Grubu ise yılı yüzde 8 ile 12 arasında bir büyümeyle kapatacak” şeklinde konuştu. Türkiye’de 2025 yılında gerçekleşecek otomotiv, uzay ve havacılık sanayii yatırımlarının Hexagon için büyük önem taşıdığını söyleyen Alpaslan, Bursa Çözüm Merkezi’nin bu alanda kritik bir hizmet merkezi olacağını ifade etti.

METROLOJİ NEDİR?

Metroloji, ölçüm bilimi olarak kabul edilir ve hayatımızın her alanında güvenilir ölçümler yapılmasını sağlıyor. Marketten alınan ürünlerin gramajlarından hastanede kullanılan tıbbi cihazlara kadar her yerde ölçüm standartlarının belirlenmesiyle günlük hayatımızı ve uluslararası ticareti düzenliyor. Kısacası, “doğru ölçüm” demek, metroloji demek.

2024 YILINDA ZORLUKLAR

Alpaslan, 2024’te imalat sektörünün ekonomik belirsizlikler, maliyet artışları, yeterli çalışan eksiklikleri ve tedarik zinciri problemleri nedeniyle zorlu bir döneme girdiğini belirtti. “Metroloji tarafında ise 2023 yılına göre durağan bir yıl geçirdik. Ancak zor dönemleri fırsata dönüştüren firmalar, teknoloji yatırımlarına ağırlık vererek dijital dönüşüme odaklandı” dedi.

2025’TEKİ GELECEK GÖRÜNTÜSÜ

Alpaslan, 2025 yılında sektörün durağanlık dönemini geride bırakarak global ölçekte 15,5 milyar euroluk bir hacme ulaşacağını öngördüğünü aktardı. Otomotiv, uzay ve havacılık, savunma, genel imalat, elektronik ve medikal alanlarının Hexagon’un çözümlerinden en çok faydalandığı alanlar olduğuna dikkat çekerek, “Fabrikalarda mevcut makine parkı ile entegre olabilen, bilgisayar destekli kalite denetim sistemleri ve otomasyon çözümleri geleceği şekillendirecek” dedi.

BURSA ÇÖZÜM MERKEZİ’NDEN YENİ HİZMETLER

Hexagon Türkiye’nin 2007 yılında faaliyete geçtiğini hatırlatan Alpaslan, Ankara ve Bursa’daki çözüm merkezleri ile hizmet verdiklerini belirtti. Bursa’nın otomotiv sektörü açısından Türkiye’nin en kritik merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Alpaslan, “Hexagon Bursa Çözüm Merkezi ile cihazların eğitim, bakım, onarım ve kalibrasyon hizmetlerini yerinde sunacağız. Laboratuvarımız, ISO 17025 kalite yönetim sistemi standartlarına uygun olarak akredite oldu” dedi. F5Haber.com olarak Bursa’daki açılışta edindiğimiz izlenimler, Hexagon’un bu merkezle sektördeki hizmet kalitesini artıracağını gösteriyor.

HEXAGON HAKKINDA

50 ülkede toplam 24.500 çalışanı ve 5,4 milyar euroluk net satışı bulunan Hexagon, sensör, yazılım ve otonom teknolojileri bir araya getiren dijital gerçeklik çözümlerinde dünya lideri konumunda. Endüstriyel, imalat, altyapı, kamu ve mobilite alanlarında verimliliği, üretkenliği, kaliteyi ve güvenliği artırmak için çalışan Hexagon, sürdürülebilir bir gelecek sunmak amacıyla ölçeklenebilir çözümler geliştiriyor. Daha fazla bilgi için hexagon.com/mi adresini ziyaret edebilirsiniz.