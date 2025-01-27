Heybeler Bellerde’nin Öğretmeni Arzu Zorer Üzan

MÜZİK ÖĞRETMENİNİN DUYGULU ANILARI

Müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan’ın 41 yıl önce seslendirdiği “Heybeler Bellerde” adlı Van türküsü, yeniden gün yüzüne çıkınca büyük ilgi topladı. Videosunun sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişi tarafından paylaşılması dikkat çekti. Üzan, bu gelişmenin kendisini oldukça duygulandırdığını belirterek, türkünün yeni versiyonunun da çok yakında izleyicilerle buluşacağını açıkladı. 1984 yılında ilkokul öğrencisi olan Üzan, TRT ekranlarında “Heybeler Bellerde” adlı türküye hayat vermişti. Aradan geçen uzun yılların ardından, o dönemdeki performansının yer aldığı video, sosyal medyada adeta viral oldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Şu anda TEV İfakat Yavuz Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Üzan, Türkiye’den ve yurt dışından binlerce mesaj aldığını dile getirerek, “Görüntüler 1984 yılında ilkokul çağlarında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir koro etkinliğiydi. Türkünün bestecisi Mehmet Kürşat. TRT ekranlarında Van şivesiyle söylediğim bir Van türküsüydü. Bu videonun bu kadar ilgi görmesi beni çok mutlu etti” dedi.

TÜRKÜ KÜLTÜRÜ YANSITIYOR

Türkünün Van şivesiyle söylendiğini ve kentin kültürünü yansıttığını vurgulayan Üzan, “Bu türkü tamamen Van kültürünü anlatıyor ve insanların bu durumdan hoşnut olduğu bir parça. Yıllar sonra yayımlanan bu video sayesinde insanlar, bu sesi kullanarak kendi videolarını çekmeye başladı. Bu durum, Türkiye’de bir akıma dönüştü. Türkünün tanınması, Van’ın tanınması demek” şeklinde konuştu.

Videonun beğenilmesinin temel nedenlerinden birinin, insanların türkülerini ve eskiyi özlemeleri olduğunu belirten Arzu Zorer Üzan, “41 yıl önce söylediğim bu türkü çok beğenildi. İnsanların bu videoyu beğenmesi, çocukların neşesi ve mutluluğu ile öz güveninin insanlara hitap etmesinden kaynaklanıyor. Çok fazla mesaj alıyorum ve yeniden bir versiyonunu yapmamı istiyorlar. Yakın zamanda bu konuda bir projemiz olacak” ifadelerini kullandı.

Babasının da bir öğretmen olduğunu ve keman çaldığını belirten Üzan, “Babam öğretmendi ve keman çalardı. Müzik ile iç içe büyüdüm. Küçüklüğümde hep müzik öğretmeni olmayı hayal ettim. Sonunda bu hayalime ulaşmayı başardım. Branşımı, mesleğimi ve öğrencilerimi çok seviyorum” dedi.