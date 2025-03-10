Heyelan: 2 Katlı Ev 50 Metre Sürüklendi

HEYELAN SONUCU EV SÜRÜKLENDİ

Dün gece saatlerde Ortahopa Mahallesi’nde bir yamaçta meydana gelen heyelan, toprak tabakasının üzerindeki Hikmet Kapucu’ya ait iki katlı evi sürükledi. Yaklaşık 50 metre boyunca yapı bütünlüğü bozulmadan hareket eden evdeki eşyalar bahçeye savruldu.

BÖLGEYE KURUM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kontrol etti. Heyelan esnasında evde kimsenin bulunmadığı doğrulandı. Bu durum, ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırdı.

DERİN ÇATLAKLAR OLUŞTU

Heyelan nedeniyle oluşan bölgede derin çatlaklar meydana geldi. Kayıt altına alınan bu durum, gelecekteki benzer olaylara karşı önlem alınması gerektiğini gözler önüne seriyor. Ekipler, bölgedeki tehlikeleri değerlendirmeye devam ediyor.