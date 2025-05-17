Heyelan Yol Ulaşımını Engelledi

OLTU’DA HEYELAN OLAYI

Oltu’da meydana gelen yoğun sağanak yağış, heyelana sebep oldu. İlçe merkezinin 20 kilometre uzağındaki kırsal Kemerkaya Mahallesi yoluna dağdan kopan taşlar düştü. Tonlarca toprak ve kayanın düşmesiyle Kemerkaya Mahallesi’nin ilçeyle olan bağlantısı kesildi.

KEMERKAYA MAHALLESİ MUHTARI AÇIKLAMA YAPTI

Kemerkaya Mahallesi Muhtarı Tuncay Doğan, “Heyelan nedeniyle yolun kapandığını ve yetkililere bilgi verdiklerini” belirtti.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Heyelan alanında incelemelerde bulunan Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, “Büyük kayaların yola düşmesi sonucu yol ulaşıma kapanmış durumda. Şu an yetkililerle istişare halindeyiz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden kırıcı iş makinesi talep ettik. Bu kayaları kırmadan kaldırma şansımız yok. En kısa sürede iş makinelerimiz gelecek ve yolu açacağız” şeklinde konuştu.