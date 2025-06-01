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Heykel Ele Geçirildi, Üç Zanlı Gözaltında!

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Edirne Emniyet Müdürlüğü, otomobilin bagajında tarihi değere sahip bir kadın heykeli ele geçirdi. Üç kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri, yurt dışına tarihi eser kaçırılacağına dair bilgi aldı. Ortak çalışmalar sonucunda, Manisa’dan hareket eden otomobil, Edirne’nin kent girişinde durduruldu.

DÖNEMİN EN İKONİK ESERLERİNDEN BİRİ

Yapılan aramada, bagajda çarşafa sarılmış bir metre boyunda mermer bir kadın heykeli bulundu. Ekipler, üç şüpheliyi gözaltına alırken, heykel müze yetkililerine teslim edildi. Müze yetkilileri, başsız olan bu heykelin 19’uncu yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden biri olduğunu ifade etti.

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