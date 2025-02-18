“Hiç Görmedim” Dediği Bebekle İlgili Sözler

DAVANIN ÜÇÜNCÜ DURUŞMASI BAŞLADI

İstanbul’da, bebek acil hastaları için önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri hakkında yürütülen yargı süreci devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan davanın 3’üncü duruşması, sanıkların kimlik tespitinin ardından başladı. Örgüt yöneticisi İlker Gönen’in cezaevinde intihar etmesi sonucunda sanık sayısı 46’ya geriledi. Duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmesi bekleniyor.

DURUŞMA SALONUNDA GİRCİNLİKLER YAŞANDI

Gazeteci Emrullah Erdinç’in duruşma salonundan aktardığı bilgilere göre, duruşma sırasında sanık avukatları ve mahkeme başkanı arasında gergin anlar yaşanıyor. Avukatlar, talepleri reddedilmiş olmasına rağmen, hakimin dosyadan çekilmesi yönünde reddi hakim talebinde bulunuyor. Duruşmada, cezaevinde 17 gün önce intihar eden sanık doktor İlker Gönen’in avukatı Aydın Mantar söz aldı. Aydın Mantar, “Konuşmak istiyorum.” derken, Mahkeme Başkanı, “İlker Gönen vefat ettiği için…” yanıtını verdi. Mantar, bunun üzerine, “Ama bir ara karar okumadınız.” dedi. Mahkeme Başkanı, durumu açıkladıktan sonra, avukatların dosyada taraf olmadıkları belirtildi.

Aydın Mantar, “Soruşturmanın en başından beri servis edilen haberlerle bu insanlar yargılama başlamadan yargısız infaza uğradı. İş bu sonuca vardı. Ben buradan şunu anlıyorum, mahkeme heyetinin ‘bebek öldürüyorsunuz, katilsiniz’ sözü, reddi hakim için yeterli sebep olmadı.” ifadelerini kullandı. Mantar, sanıkların can güvenliği açısından duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti. Ayrıca, “6 yaşındaki çocuğun ahıyla geldim. Eğer beraat ederse…” demesi üzerine Mahkeme Başkanı, “Sizi uyarıyorum, kişiselleştirmeyin.” yanıtını verdi.

İKİ TANIK, DURUŞMADA BEYAN VERDİ

Duruşmada, Birinci Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Şenay Çalıkoğlu, tanık sıfatıyla verdiği ifade ile dikkat çekti. Çalıkoğlu, “Hayatını kaybeden Opara bebek devlet hastanesinden geldi. Geceye kadar oradaydı bebek. Hemşire Doğukan’a ulaştım, Doğukan geldi. Doktor olarak Şeyhmus Hoca vardı ama bebeğin geldiğinden onun haberi yokmuş.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan tanık Oktay Torun, “Son dönemde Fırat Sarı baktı yenidoğana. Ben bebekleri muayene etmedim 7 yıldır.” dedi.

IDDIANAMEDEKİ DETAYLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 47 sanık ve 19 sağlık kuruluşunu kapsıyor. İddianamede 10 bebeğin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Fırat Sarı liderliğindeki suç örgütünün esas amacının, işletmelerini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sisteminin bertaraf edilerek doluluğunu sağlamak ve SGK’dan üst sınırdan ödeme almak olduğu açıklandı. Duruşma, tanıkların beyanlarıyla ilerliyor.