“Hiç Kimse Yargı Mercilerine Parmak Sallayamaz”

ADALLETİN ÖNEMİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen “Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. “Adalet terazisindeki en küçük bir sapma, tamiri de telafisi de mümkün olmayan yıkıcı sonuçlara her zaman gebedir” diyen Erdoğan, devletin ancak adaletle hükmedebileceğinin altını çizdi. Haksızlığa yol veren ya da haklıya hakkını teslim edemeyen hiçbir otoritenin varlığını sürdüremeyeceğini belirtti. “Etkin, güçlü, hızlı ve erişilebilir bir adalet hükümetimizin öncelikleri arasındadır” ifadesini kullanarak, yargı sisteminin güçlendirilmesi adına birçok düzenlemenin gerçekleştirildiğini ifade etti.

YARGININ BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIK

Erdoğan, vesayet dönemlerinin etkilerinin geride bırakıldığını vurgulayarak, “Hukukun üstünlüğü ilkesini bu ülkede egemen kıldık” dedi. Darbeleri destekleyen bir yargı yerine, milletin iradesine saygı duyan, adil ve demokratik bir yargı rejimi inşa ettiklerini belirtti. “Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini ekledik” diyerek, toplumda yerleşme eğilimindeki ön kabullere müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

HUKUKUN KORUNMASI VE FETÖ İLE MÜCADELE

Hukuka ve kanunlara uyan vatandaşların hak ve hukukunun korunmasında kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, “Bundan en küçük bir taviz vermeyeceğiz” şeklinde konuştu. Kendini yasadan ve devletten üstün görenlerin cezalandırılacağını vurguladı. Ayrıca, demokrasiye zarar vermeye devam eden FETÖ ile mücadelenin süreceğini de belirtti. Eleştiri adı altında kimsenin yargı mercilerine parmak sallayamayacağını duyurdu.