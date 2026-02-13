Hillary Clinton Tren Yolculuğu Sırasında Yaşadıklarını Anlattı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak amacıyla Berlin’den Münih’e gerçekleştirdiği tren yolculuğunda Alman Demiryolları’nın hizmetine dair bazı sorunlar yaşadı. Clinton, yaşanan olayları esprili bir dille sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

ALMAN DEMİRYOLLARI SINIFTA KALDI

Clinton, yaptığı paylaşımda Berlin-Münih seferini gerçekleştiren trenin bistro bölümünde teknik bir arızanın meydana geldiğini belirtti. Yolculuğun ortalarında yaşanan elektrik kesintisi dolayısıyla yolculara sıcak içecek servisi yapılamadığını dile getiren Clinton, bu küçük sıkıntıyı Almanya deneyiminin bir parçası olarak gördüğünü ifade etti.

Yolculuğu sırasında dikkat çeken bir başka konu ise Clinton’ın güvenlik ve gizli belgelerle ilgili yaptığı ince alaydı. Ünlü siyasetçi, yolculuk boyunca kimsenin kendisini rahatsız etmediğini aktarırken, “Almanya’daki bugüne kadarki deneyimim: Dosyalar hakkında soru soran kimseden rahatsızlık duymadım.” ifadelerini kullandı. Bu cümle, Clinton’ın dışişleri bakanlığı döneminde başkanlık yarışını etkileyen “e-posta ve gizli dosya” soruşturmalarına yönelik ironik bir atıf olarak değerlendirildi.

KONFERANS İÇİN MÜNİH’TE

Münih Güvenlik Konferansı için kente ulaşan Clinton, tren yolculuğunda edindiği bu huzurlu anların kendisine iyi geldiğini belirtti. Almanya kamuoyu ise tanınmış bir ismin halka açık tren yolculuğunu tercih etmesini ilgiyle karşıladı. 62. Münih Güvenlik Konferansı’nın 13-15 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenleneceği duyuruldu.