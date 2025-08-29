Dünya

Hindistan Barajları Açıldı, Pakistan Sular Altında

MÜHİM SU BOŞALTMA KARARI

Muson yağmurlarının yoğun etkisinin görüldüğü Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerindeki barajlarda toplanan aşırı suyun boşaltılmasına karar verildi. Hindistan’ın bu kararı, Pakistan’ın Pencap eyaletinde ciddi sel felaketlerine yol açtı.

SEL FELAKETİ VE CAN KAYIPLARI

Yetkililer, bu sel felaketi sonucunda 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin kaybolduğunu ve neredeyse 600 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Yüzlerce köy su altında kaldı, tarım alanları büyük çapta zarar gördü ve birçok köprü yıkıldı. Nehirlerin yüksek debisi nedeniyle taşma riskinin sürdüğü de ifade edildi.

