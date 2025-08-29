Dünya

Hindistan Barajları Boşaldı, Pakistan Selde Kaldı

SU BOŞALTMA KARARI ALINDI

Muson yağmurlarının etkili olduğu Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerindeki barajlarda biriken fazla suyun boşaltılması için karar alındı. Hindistan’ın bu durumu, Pakistan’ın Pencap eyaletinde büyük bir sel felaketine yol açtı. Yetkililer, bu sel olayında 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin ise kaybolduğunu ifade ediyor.

SEL FELAKETİNİN SONUÇLARI

Yaklaşık 600 bin kişi tahliye edildi. Yüzlerce köy, su altında kalırken tarım alanları da önemli ölçüde zarar gördü. Bu süreçte birkaç köprünün yıkıldığı bildiriliyor. Nehirlerin yüksek debisi, taşma riskinin devam ettiğini gösteriyor.

Magazin

Mehmet Ali Erbil Evlendi, Serdar Ortaç Katılmadı

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile yaptığı altıncı evliliğini Yeniköy'deki evinin bahçesinde gerçekleştirdi. Nikah törenine katılamayan Serdar Ortaç'a sert eleştirilerde bulundu.
Ekonomi

İşsizlik Temmuz'da Düştü: 2 Milyon 828 Bin

Temmuz 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre Türkiye’de işsiz sayısı 2 milyon 828 bine geriledi. Genel işsizlik oranı %8, kadınların işsizlik oranı ise %10,9 olarak belirlendi.

