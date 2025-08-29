Hindistan Barajları Su Boşalttı, Pakistan Selde

MUSON YAĞMURLARININ ETKİLERİ

Muson yağmurlarının etkili olduğu Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerindeki barajlarda biriken fazla suyun boşaltılması kararı alındı. Hindistan’ın bu kararı sonrası Pakistan’ın Pencap eyaletinde büyük bir sel felaketi meydana geldi. Yetkililer, sel dolayısıyla 22 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin kaybolduğunu ve yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

SEL FELAKETİNİN SONUÇLARI

Yüzlerce köy su altında kalırken, tarım alanlarında geniş çaplı zararlar oluştu ve bazı köprüler yıkıldı. Nehirlerin yüksek debisi nedeniyle bölgedeki taşma riskinin sürdüğü kaydedildi. Pakistanda yaşanan bu durum, acil önlemler gerektiriyor ve yerel halkın yaşadığı zorluklar dikkat çekiyor.