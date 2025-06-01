Hindistan’da 22 Kişi Hayatını Kaybetti

MUSON MEVSİMİ BAŞLADI

Hindistan’da muson mevsiminin başlamasıyla birlikte hava koşulları vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 22 kişinin şiddetli yağışlardan, ani sel ve toprak kaymalarından kaynaklı yaşamını yitirdiğini aktarıyor.

YAĞMURLAR DEVAM EDECEK

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), bölgede önümüzdeki günlerde sağanağın devam edeceğine dair bir uyarıda bulundu. Her sene haziran ile eylül ayları arasında etkili olan muson yağmurları, Hindistan’da büyük zararlara yol açabiliyor.

MAYIS AYINDAKİ FELAKET

Öte yandan, 5-6 Mayıs tarihlerinde Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği de kaydedildi.