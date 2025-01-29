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Dünya

Hindistan’da Festivalde İzdiham: 15 Kişi Öldü

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PRAYAGRAJ’DA KUMB MELA FESTİVALİ NEFES KESİYOR

Kumb Mela dini festivali için binlerce kişi Prayagraj kentinde bir araya geldi. Festival öncesi katılımcı sayısının 400 milyonu bulması bekleniyordu. 14 Ocak’ta başlayan festivalin, bugün katılımcı sayısı açısından zirveye ulaşması öngörülüyor.

İZDİHAM OLAYLARI YAŞANDI

Hindular, Ganj, Yamuna ve mitolojik Sarasvati nehirlerinin birleşim noktasında suya girmek için toplandı. Ancak, beklenenin aksine, izdiham yaşandı. Bu olayda 15 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığı bildiriliyor. İzdihamın, katılımcıların koruma bariyerlerini kırması nedeniyle meydana geldiği ifade ediliyor. Aynı festivalde, 1954 yılında da benzer bir izdiham yaşanmış ve 400’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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