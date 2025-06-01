Dünya

Hindistan’da Muson Yağmurları 22 Can Aldı

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HAVA KOŞULLARI İNSANLARI ZORLUYOR

Hindistan’da muson mevsiminin başlamasıyla hava koşulları, insanların zor günler yaşamasına neden oluyor. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerinde, ilk verilerine göre 22 kişinin şiddetli yağışlar sonucu ani sel ve toprak kaymalarından yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

DEVAM EDECEK UYARISI

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), önümüzdeki günlerde bölgede sağanak yağışların süreceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Muson yağmurları her yıl haziran ile eylül arasındaki dönemde etkili oluyor ve bu süreçte büyük hasarlara yol açıyor.

GEÇEN AY DA CAN KAYBI OLDU

Mayıs ayının başlarında, 5-6 Mayıs tarihlerinde Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde de şiddetli yağışlar yaşanmış ve bu olayda 14 kişi yaşamını yitirmişti.

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