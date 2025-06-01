Hindistan’da Şiddetli Yağışlar 22 Can Aldı

HAVA KOŞULLARI ZORLAŞIYOR

Hindistan’da muson mevsiminin başlamasıyla hava koşulları insanları zor duruma sokuyor. Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerinde şiddetli yağışlar, ani sel ve toprak kaymaları nedeniyle ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DEVAM EDECEK YAĞIŞ UYARISI

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), önümüzdeki günlerde bu bölgede sağanak yağışların devam edeceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Her yıl haziran ile eylülo ayları arasında etkin olan muson yağmurları, ülkede büyük hasarlara yol açabiliyor.

ÖNCEKİ OLAYLAR

Bu yılın Mayıs ayının başlarında, 5-6 Mayıs tarihleri arasında Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde de şiddetli yağışların etkisiyle 14 kişi yaşamını yitirmişti.