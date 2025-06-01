Hindistan’da Şiddetli Yağışlar 22 Ölüm Getirdi

HAVA ŞARTLARI ZORLAŞIYOR

Hindistan’da muson mevsiminin başlaması, hava koşullarını zorlaştırıyor. Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerinde yapılan ilk tespitlere göre, ani sel ve toprak kaymalarından dolayı 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), önümüzdeki günlerde bölgedeki sağanak yağışların süreceği konusunda uyarıda bulundu. Her yıl haziran-eylül döneminde gerçekleşen muson yağmurları, Hindistan’da büyük ölçekte zarar veriyor.

GEÇTİĞİMİZ AYDA DA KAYIPLAR YAŞANDI

Mayıs ayının başlarında, 5-6 Mayıs tarihlerinde Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde de şiddetli yağışlar sebebiyle 14 kişi hayatını kaybetmişti.