Hindistan’da Tren İzdihamı: 18 Ölü

Yeni DELHİ’DE KUMB MELA FESTİVALİ İÇİN YOĞUNLUK

Yeni Delhi Tren İstasyonu’nda, kuzeyde bulunan Prayagraj kentinde gerçekleştirilen Kumb Mela dini festivali için beklenenden fazla bir kalabalık oluştu. İki seferin iptal edilmesi sonrasında, geciken seferler istasyonda gerginliğe neden oldu. Yolcular arasında aşırı kalabalık nedeniyle bir izdiham meydana geldi. Bu olayda hayatını kaybeden 18 kişiden üçünün çocuk olduğu ifade ediliyor.

ÖNCEKİ İZDİHAM OLAYLARI

Ocak ayı sonunda aynı festival sırasında da daha önce benzer bir izdiham yaşandı ve bu olayda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kumb Mela festivali, geçmişte de birçok trajik olaya sahne oldu; 1954 yılında meydana gelen bir izdihamda 400’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.