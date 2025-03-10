Hindistan’da Turistlere Tecavüz Skandalı

SKANDAL OLAY VE ETKİLERİ

Hindistan’da, Karnataka eyaletinde yer alan popüler UNESCO Dünya Mirası alanında meydana gelen skandal bir olay, turistler arasında yoğun bir endişeye yol açtı. Yıldızları izlemek amacıyla toplanan 1’i İsrailli 2 kadın, toplu tecavüze uğradı. Ayrıca, kadınların yanında bulunan 3 erkekten 1’i ise su kanalına itilerek hayatını kaybetti. Bu çirkin olay, bölgedeki turizm üzerinde olumsuz etkiler yarattı.

TURİSTLER BÖLGEYİ TERK EDİYOR

Karnataka Rehberleri Birliği Genel Sekreteri Virupaksha Hampi, Hampi bölgesinin her yıl yaklaşık 100 bin turist tarafından ziyaret edildiğini belirtiyor. Ancak yaşanan bu şok edici saldırının ardından birçok turist rezervasyonlarını iptal etmeye başladı ve bölgeyi terk etti. Hindistan’ın tarihi zenginliğini keşfetmeye gelen turistler, yaşananların ardından hayal kırıklığına uğradı ve güvenlik endişeleriyle hareket ediyor.

YÜZDE 90’LIK BOŞALMA

Tur rehberi Syed Ismael, olay sonrasında bölgedeki turistlerin yaklaşık yüzde 90’ının evlerini boşalttığını ifade etti. Geri kalan turistlere ise gruplar halinde hareket etmeleri ve fazla uzaklaşmamaları yönünde tavsiyelerde bulunuldu. Turistler, güvenliklerini ön planda tutarak daha dikkatli davranmaya başladı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 3’ü erkek 5 turistin Hindistan’ın güneyindeki popüler bir UNESCO Dünya Mirası alanı civarında gezintiye çıktığı sırada gerçekleşti. Gece saatlerinde yıldızları izleyen bu turistlere yaklaşan 3 saldırgan, önce para istemiş ardından tartışma çıkmıştı. Tartışma sonrasında saldırganlar, erkek turistleri yakındaki bir su kanalına atarken, İsrailli turistle birlikte konaklayan Hint kadına tecavüz etti. Suya atılan erkek turistlerden 1’i boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, saldırganların yakalandığını duyurdu.