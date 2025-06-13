Hindistan’daki Uçak Kazası İddiası Yalanlandı

HİNDİSTAN’DA KILIÇDAROĞLU YOLCU UÇAĞI KAZASI

Hindistan’da Boeing 787-8 tipi bir yolcu uçağı, kalkış aşamasında alev alarak yere düştü. Bu trajik olay sonucunda 241 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrasında düşen uçağın bakımlarının bir Türk şirket tarafından yapıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak, konuyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden bir açıklama geldi.

DEZENFORMASYON AÇIKLAMASI

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Air India’ya ait bir yolcu uçağının kalkış yaparken düşmesi sonrası ortaya atılan, ‘Boeing 787-8 tipi yolcu uçağının bakımları Turkish Technic tarafından yapıldı’ iddiası doğru değildir.” Açıklamada, düşen uçağın bakımlarının Turkish Technic tarafından yapıldığı yönündeki iddianın, Türkiye-Hindistan ilişkilerine zarar vermek amacıyla yayılan bir dezenformasyon olduğu belirtildi. Ayrıca, Air India ile Turkish Technic arasında 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak anlaşmaların sadece B777 tipi geniş gövde uçakların bakımını kapsadığı ifade edildi. Kazaya karışan Boeing 787-8 Dreamliner uçağının bu anlaşmanın dışında olduğu vurgulandı.

HINDİSTAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI

Açıklamada, Hindistan halkının acısının içtenlikle paylaşıldığı dile getirildi. “Düşen uçağın son bakımlarının hangi firma tarafından yapıldığı tarafımızca bilinmekle birlikte, başkaca değerlendirmelere konu olmaması adına bu hususta açıklama yapmak ilgimiz dışındadır.” denildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak, uluslararası alanda Türkiye’nin itibarını zedelemeye yönelik faaliyetlerin takip edileceği ve gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi. Türk milleti olarak, Hindistan halkının acısını içtenlikle paylaştıkları belirtildi.