Hindistan Ve Pakistan Ateşkes İlan Etti

ATEŞKES ANLAŞMASI

Hindistan ve Pakistan, 10 Mayıs 2025’te, ABD’nin arabuluculuğunda “tam ve acil ateşkes” konusunda anlaştı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda uzun süren müzakerelerin sonucunda iki nükleer güç arasında barış sağlandığını açıkladı. Anlaşma, Nisan 2025’te Keşmir’de gerçekleşen ve 26 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısından sonra artan gerilimi sona erdirmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak Hindistan, anlaşmayı resmi olarak onaylamadı; Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar ise ateşkesi X platformunda doğruladı.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI

Trump, “Amerika Birleşik Devletleri’nin arabuluculuğunda uzun süren görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan’ın tam ve acil ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu davrandıkları ve büyük zekâ gösterdikleri için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da, her iki ülkenin “geniş kapsamlı konularda” tarafsız bir bölgede görüşmelere başlayacağını bildirdi. Anlaşma, Hindistan’ın 7 Mayıs’ta gerçekleştirdiği Pakistan’daki “terörist altyapı” hedeflerine yönelik füze saldırıları ve Pakistan’ın buna karşılık “Operasyon Bunyan Marsus” ile misilleme yapmasının ardından geldi. Çatışmalar, 22 Nisan’da Keşmir’de İslamist militanların 26 kişiyi öldürmesiyle başlamıştı.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN’IN TUTUMU

Hindistan, ateşkesi resmi olarak doğrulamadı ve herhangi bir anlaşmanın “terör altyapısının ortadan kaldırılması” şartına bağlı olduğunu belirtti. Hükümet, Pakistan’ı terörist grupları desteklemekle suçluyor. Hindistan basını, hükümetin tarihinde üçüncü taraf arabuluculuğunu reddettiğini ancak uluslararası baskı ve Trump’ın girişimiyle ateşkese razı olduğunu ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar, X’te “Pakistan ve Hindistan, derhal geçerli olacak bir ateşkes üzerinde anlaştı. Pakistan, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korurken bölgede barış ve güvenliğe her zaman öncelik vermiştir” dedi. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ABD ve Suudi Arabistan’ın arabuluculukta önemli rol oynadığını vurguladı.

ABD VE DİĞER ÜLKELERİN ROLÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio’nun iki ülkedeki muhataplarıyla görüşerek ateşkesi sağladığını doğruladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan da taraflarla görüşerek arabuluculuk teklifi yaptı. G7 ülkeleri, 9 Mayıs’ta yaptıkları ortak açıklamada tarafları “maksimum itidal” göstermeye ve doğrudan diyaloğa çağırdı. Keşmir, Hindistan ve Pakistan arasında 1947’deki bölünmeden bu yana tartışmalı bir bölge. Her iki ülke de bölgenin tamamında hak iddia ediyor ve üç savaş dahil olmak üzere birçok çatışma yaşandı. Son gerilim, Hindistan’ın Pakistan’ı 22 Nisan’daki saldırıyla ilişkilendirmesiyle patlak verdi. Hindistan, 7 Mayıs’ta Pakistan’daki hedeflere füze saldırıları düzenledi; Pakistan ise 10 Mayıs’ta Jammu ve Keşmir’deki askeri hedeflere misilleme yaptı. Çatışmalarda her iki taraf da toplam 60’tan fazla kayıp verdi.