Hindistan Ve Pakistan, Ateşkes İlan Etti

HINDISTAN VE PAKISTAN ATEŞKES ANLAŞMASI YAPTI

Hindistan ve Pakistan, 10 Mayıs 2025’te, ABD’nin arabuluculuğunda “tam ve acil ateşkes” konusunda bir uzlaşıya vardı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, uzun süren görüşmelerin sonunda iki nükleer güç arasında barışı sağladığını duyurdu. Bu anlaşma, Nisan 2025’te Keşmir’de meydana gelen ve 26 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla patlak veren, ardından karşılıklı füze saldırılarıyla tırmanan gerilimi sona erdirmeyi amaçlıyor. Hindistan, bu anlaşmayı resmi olarak onaylamadı, ancak Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar, ateşkesi X platformunda doğruladı.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI VE SÜREÇ

Trump, “Amerika Birleşik Devletleri’nin arabuluculuğunda uzun süren görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan’ın tam ve acil ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu davrandıkları ve büyük zekâ gösterdikleri için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim” diyerek durumu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da iki ülkenin “geniş kapsamlı konularda” tarafsız bir bölgede görüşmelere başlayacağını bildirdi. Anlaşma, Hindistan’ın 7 Mayıs’ta Pakistan’daki “terörist altyapı” hedeflerine yönelik düzenlediği füze saldırıları ve Pakistan’ın buna karşılık gelen “Operasyon Bunyan Marsus” ile misilleme yapmasının arkasından geldi. Çatışmalar, Keşmir’in Hindistan kontrolündeki Pahalgam bölgesinde, 22 Nisan’da İslamist militanların 26 kişiyi öldürmesiyle başlamıştı.

ATEŞKESİN DETAYLARI VE TARAFLARIN TUTUMU

Hindistan, ateşkesi resmi olarak onaylamadı. Yeni Delhi, Pakistan’ı terörist grupları desteklemekle suçlayarak, herhangi bir anlaşmanın “terör altyapısının ortadan kaldırılması” şartına bağlı olduğunu vurguladı. Hindistan basınında, hükümetin tarihsel olarak üçüncü taraf arabuluculuğunu reddettiği, fakat uluslararası baskı ve Trump’ın girişimiyle ateşkese razı olduğu yönünde haberler yer aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar, X platformunda, “Pakistan ve Hindistan, derhal geçerli olacak bir ateşkes üzerinde anlaştı. Pakistan, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korurken bölgede barış ve güvenliğe her zaman öncelik vermiştir” açıklamasında bulundu. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif ise ABD ve Suudi Arabistan’ın arabuluculukta önemli bir rol oynadığını belirtti.

ABD VE DİĞER AKTÖRLER

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio’nun iki ülkedeki muhataplarıyla görüşerek ateşkesi sağladığını yineledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, taraflarla görüşerek arabuluculuk tezini sundu. G7 ülkeleri, 9 Mayıs’ta yaptıkları ortak bir açıklamada tarafları “maksimum itidal” göstermeye ve doğrudan diyaloğa çağırdı. Keşmir, 1947’deki bölünmeden bu yana Hindistan ve Pakistan arasında tartışmalı bir bölge olmayı sürdürmektedir. Her iki ülke de bölgenin tamamı üzerinde hak iddia ediyor ve bugüne dek üç savaş dahil bir dizi çatışma yaşamıştır. Son gerilim, Hindistan’ın Pakistan’ı 22 Nisan’daki saldırıya bağlantılı hale getirmesiyle başlamıştı. Hindistan, 7 Mayıs’ta Pakistan’daki hedeflere füze saldırıları düzenlerken, Pakistan ise 10 Mayıs’ta Jammu ve Keşmir’deki askeri hedeflere karşılık vermiştir. Bu çatışmalarda her iki tarafta toplam 60’tan fazla kişi yaşamını yitirmiştir.