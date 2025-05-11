Hindistan Ve Pakistan, Ateşkes İlan Etti

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDA ATEŞKES ANLAŞMASI

Hindistan ve Pakistan, 10 Mayıs 2025’te, ABD’nin arabuluculuğunda “tam ve acil ateşkes” konusunda bir anlaşmaya vardı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, uzun süreli müzakerelerin sonucunda iki nükleer güç arasında barış sağlandığını bildirdi. Anlaşma, Nisan 2025’te Keşmir’de 26 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısının ardından başlayan ve karşılıklı füze saldırılarıyla arttırılan gerilimi sona erdirmeyi amaçlıyor. Ancak Hindistan, henüz anlaşmayı resmi olarak doğrulamadı. Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar ise ateşkesi X platformunda onayladı.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI VE İLERLEYİŞ

Trump, “Amerika Birleşik Devletleri’nin arabuluculuğunda uzun süren görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan’ın tam ve acil ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu davrandıkları ve büyük zekâ gösterdikleri için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim” sözlerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülkenin “geniş kapsamlı konularda” tarafsız bir bölgede müzakerelere başlayacağını bildirdi. Anlaşma, Hindistan’ın “Operasyon Sindoor” adlı 7 Mayıs’ta Pakistan’daki “terörist altyapı” hedeflerine düzenlediği füze saldırıları ve Pakistan’ın “Operasyon Bunyan Marsus” ile karşılık vermesinin ardından geldi. Çatışmalar, 22 Nisan’da Keşmir’in Hindistan kontrolündeki Pahalgam bölgesinde İslamist militanların 26 kişiyi öldürmesiyle başlamıştı.

ATEŞKESİN DETAYLARI VE TARAFLARIN TUTUMU

Hindistan, ateşkesi resmi olarak doğrulamadı. New Delhi, Pakistan’ı terörist grupları desteklemekle suçlayarak, herhangi bir anlaşmanın “terör altyapısının ortadan kaldırılması” şartına bağlı olduğunu belirtti. Hindistan basını, hükümetin üçüncü taraf arabuluculuğunu tarihsel olarak reddettiğini, ancak uluslararası baskı ve Trump’ın girişimiyle ateşkese razı olduğunu ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar, X platformunda, “Pakistan ve Hindistan, derhal geçerli olacak bir ateşkes üzerinde anlaştı. Pakistan, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korurken bölgede barış ve güvenliğe her zaman öncelik vermiştir” açıklamasını yaptı. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif da, ABD ve Suudi Arabistan’ın arabuluculukta önemli bir rol oynadığını vurguladı.

ABD VE DİĞER AKTÖRLERİN ROLÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio’nun her iki ülkedeki muhataplarıyla görüşerek ateşkesi sağlamada önemli bir rol üstlendiğini doğruladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan da taraflarla görüşerek arabuluculuk teklifinde bulundu. G7 ülkeleri, 9 Mayıs’ta ortak bir açıklama yaparak tarafları “maksimum itidal” göstermeye ve doğrudan diyaloğa davet etti. Keşmir, Hindistan ve Pakistan arasında 1947 yılına dayanan bir tartışmalı bölge olarak kalıyor. Her iki ülke, bu bölgenin tamamı üzerinde hak iddiasında bulunuyor ve üç savaş dahil olmak üzere çok sayıda çatışma yaşandı. Son gerilim, Hindistan’ın Pakistan’ı 22 Nisan’daki saldırıyla ilişkilendirmesi ile başlamıştı. Hindistan, 7 Mayıs’ta Pakistan’daki hedeflere füze saldırıları düzenledi; Pakistan ise 10 Mayıs’ta Jammu ve Keşmir’deki askeri hedeflere misilleme yaptı. Çatışmalarda her iki tarafta toplam 60’tan fazla kişi yaşamını yitirdi.