Hindistan Ve Pakistan Ateşkes İlan Etti

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDA ATEŞKES ANLAŞMASI

Hindistan ve Pakistan, 10 Mayıs 2025’te ABD’nin arabuluculuğunda “tam ve acil ateşkes” sağlamak için anlaşmaya vardı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, iki nükleer güç arasındaki barış sağlandığını duyurdu. Bu anlaşma, Nisan 2025’te Keşmir’de 26 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından başlayan ve karşılıklı füze saldırılarıyla tırmanan gerilimi durdurmayı hedefliyor. Hindistan, henüz anlaşmayı resmen onaylamadı, ancak Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar durumu X platformunda duyurdu.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI VE SÜREÇ

Trump, “Amerika Birleşik Devletleri’nin arabuluculuğunda uzun süren görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan’ın tam ve acil ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu davrandıkları ve büyük zekâ gösterdikleri için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim” şeklinde ifadelerde bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da, iki ülkenin “geniş kapsamlı konularda” tarafsız bir bölgede müzakerelere başlayacaklarını belirtti. Anlaşma, Hindistan’ın 7 Mayıs’ta Pakistan’daki “terörist altyapı” hedeflerine düzenlediği füze saldırıları ve Pakistan’ın “Operasyon Bunyan Marsus” ile ona misilleme yapmasının ardından geldi. Çatışmalar, Keşmir’in Hindistan kontrolündeki Pahalgam bölgesinde 22 Nisan’da İslamist militanların gerçekleştirdiği saldırıyla başlamıştı.

Ateşkesin DETAYLARI VE TARAFLARIN TUTUMU

Hindistan, ateşkesi resmi olarak onaylamadı. Hindistan, Pakistan’ı terörist grupları desteklemekle suçlayarak, herhangi bir anlaşmanın “terör altyapısının ortadan kaldırılması” şartına bağlı olduğunu vurguladı. Hindistan basını, hükümetin tarihsel olarak üçüncü taraf arabuluculuğunu reddettiğini, ancak uluslararası baskı ve Trump’ın girişimiyle ateşkese razı olduğunu ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar, X platformunda, “Pakistan ve Hindistan, derhal geçerli olacak bir ateşkes üzerinde anlaştı. Pakistan, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korurken bölgede barış ve güvenliğe her zaman öncelik vermiştir” açıklamasında bulundu. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ABD ve Suudi Arabistan’ın arabuluculukta önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

ABD VE DİĞER AKTÖRLERİN ROLÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio’nun her iki ülkedeki muhataplarıyla görüşerek ateşkesi sağladığını onayladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, taraflarla görüşerek arabuluculuk teklifi sundu. G7 ülkeleri, 9 Mayıs’ta ortak bir açıklama yaparak, tarafları “maksimum itidal” göstermeye ve doğrudan diyaloğa davet etti. Keşmir, Hindistan ve Pakistan arasında 1947’deki bölünmeden bu yana tartışmalı bir bölge olmaya devam ediyor. Taraflar, bölgenin tamamında hak iddia ediyor ve bu süreçte üç savaşı da içeren çok sayıda çatışma yaşadı. Son gerilim, Hindistan’ın Pakistan’ı 22 Nisan’daki saldırıyla ilişkilendirmesiyle doğdu. Hindistan, 7 Mayıs’ta Pakistan’a füze saldırıları düzenledi ve Pakistan ise 10 Mayıs’ta Jammu ve Keşmir’deki askeri hedeflere misilleme yaptı. Çatışmalarda her iki tarafta toplam 60’tan fazla kişi yaşamını yitirdi.