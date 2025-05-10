Hindistan Ve Pakistan, Ateşkes İlan Etti

ATEŞKES ANLAŞMASI VE TARİHSEL SÜREÇ

Hindistan ve Pakistan, 10 Mayıs 2025’te ABD’nin arabuluculuğunda “tam ve acil ateşkes” kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, uzun süren müzakerelerin ardından iki nükleer güç arasında sağlanan barışı duyurdu. Bu anlaşma, Nisan 2025’te Keşmir’de 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından başlayan ve karşılıklı füze saldırılarıyla tırmanan gerginliği sona erdirmeyi amaçlıyor. Ancak Hindistan, anlaşmayı henüz resmen onaylamadı. Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar ise ateşkesi X platformunda doğruladı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE ANLAŞMA SÜRECİ

Trump, “Amerika Birleşik Devletleri’nin arabuluculuğunda yapılan uzun görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan’ın tam ve acil bir ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu davrandıkları ve büyük zeka sergiledikleri için tebrik ederim. Bu konuya göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederim” ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da iki ülkenin “geniş kapsamlı konularda” tarafsız bir bölgede görüşmelere başlayacağını bildirdi. Anlaşma, Hindistan’ın “Operasyon Sindoor” adı altında 7 Mayıs’ta Pakistan’daki “terörist altyapı” hedeflerine yaptığı füze saldırısı ve Pakistan’ın “Operasyon Bunyan Marsus” ile karşılık vermesinin ardından gerçekleşti. Çatışmalar, Keşmir’in Hindistan kontrolündeki Pahalgam bölgesinde 22 Nisan’da İslamist militanların 26 kişiyi öldürmesiyle başlamıştı.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN’IN TUTUMLARI

Hindistan, ateşkesi resmi olarak onaylamadı ve Pakistan’ı terörist grupları desteklemekle suçlayarak, herhangi bir anlaşmanın “terör altyapısının ortadan kaldırılması” koşuluna bağlı olduğunu açıkladı. Hindistan basınında, hükümetin tarihsel olarak üçüncü taraf arabuluculuğunu reddettiği, ancak uluslararası baskı ve Trump’ın girişimiyle ateşkes planına razı olduğu yönünde haberler yer aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar, X’te yaptığı açıklamada, “Pakistan ve Hindistan, derhal geçerli olacak bir ateşkes üzerinde anlaştı. Pakistan, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korurken bölgede barış ve güvenliğe her zaman öncelik vermiştir” dedi. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ABD ve Suudi Arabistan’ın arabuluculukta kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

ABD VE DİĞER ÜLKELERİN ROLÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio’nun iki ülkedeki muhataplarıyla görüşerek ateşkesi sağladığını duyurdu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, taraflarla görüşerek arabuluculuk teklifinde bulundu. G7 ülkeleri de 9 Mayıs’ta ortak bir bildiri yayınlayarak tarafları “maksimum itidal” göstermeye ve doğrudan diyaloga davet etti. Keşmir bölgesi, Hindistan ve Pakistan arasında 1947’deki ayrılışlarından günümüze kadar tartışmalı bir bölge olmaya devam ediyor. Her iki ülke de bölgenin tamamında hak iddia ediyor ve bu durum üç savaş dahil birçok çatışmaya neden oldu. Son gerilim, Hindistan’ın Pakistan’ı 22 Nisan’daki saldırılarla ilişkilendirmesiyle başladı. Hindistan, 7 Mayıs’ta Pakistan’daki hedeflere füze saldırıları düzenlerken, Pakistan ise 10 Mayıs’ta Jammu ve Keşmir’deki askeri hedeflere karşı misillemede bulundu. Çatışmalar sonucunda her iki taraf da 60’tan fazla kayıpt verdi.