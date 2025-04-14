Hırsız, 3 Saatte Yakalandı

HIRSIZLIK OLAYI NAZİLLİ’DE GERÇEKLEŞTİ

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde, 13 Nisan akşamı meydana gelen hırsızlık olayında, yaklaşık 400 bin TL değerinde ziynet eşyaları bir evden çalındı. Olayın ardından, polis ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçerek titiz bir çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kısa sürede şüphelinin Yılmaz Sönük (19) olduğunu belirledi. Şüphelinin aynı mahallede saklandığı yeri tespit eden ekipler, yaklaşık üç saat süren bir operasyon ile Sönük’ü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

ÇALINDIĞI BELİRLENEN EŞYALAR BULUNDU

Yapılan aramada, şüphelinin bulunduğu evde çalınan ziynet eşyaları eksiksiz bir şekilde ele geçirildi. Gözaltına alınan Sönük, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan zanlı, Nazilli E Tipi Ceza ve Tutuk Evi’ne gönderildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları ise, tutanakla sahiplerine teslim edilerek olay çözülmüş oldu.