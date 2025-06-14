Hissedilen Sıcaklık 45 Dereceye Ulaştı

HAVA SICAKLIĞININ ETKİSİ

Yaz mevsiminin etkileri Diyarbakır’da kendini iyiden iyiye gösterirken hava sıcaklığı 39 dereceye ulaştı. Ancak hissedilen sıcaklık 45 dereceyi buluyor. Bu durumdan rahatsız olan vatandaşlar, şehir merkezindeki tarihi surların etrafında oturarak serinlemeye çalışıyor. Bazıları ise camilerin serin ortamında uzanarak dinlenmeyi tercih ediyor.

SON GÜNLERDE SICAKLIKLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Vatandaşlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınıyor. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artacağını duyurdu. Otomobil içerisindeki termometreler ise 43 derece sıcaklığı gösteriyor.

CAMİLERİMİZ AÇIK ELHAMDÜLİLLAH

Ulu Cami İmamı ve cami rehberi Vedat Orak, camideki klimaların çalıştığını ve ortamın serin olduğunu aktardı. Orak, “Vatandaşlar rutin olarak geliyor. Alıştıkları için, sabit cemaat olduklarından dolayı bir de evleri uzakta olan cemaatlerimiz var. Her sabah gelip ibadetlerini gerçekleştirip camide dinlenip, ibadetlerini tekrardan yerine getirip evlerine gidiyorlar” dedi. Ayrıca camideki uzanmanın uygun olmadığını belirten Orak, “Gelsinler, bu şekilde gelsinler. Yeter ki camiye gelsinler. Gelip burada dinleniyorlar, ibadetlerini yapıyorlar ve evlerine gidiyorlar. Her konuda vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mevlana’nın dediği gibi ‘Ne olursan ol, yine de gel’ camilerimiz açık elhamdülillah” şeklinde de ifade etti.

SICAKLIKTAN ŞİKAYETLER

Cami cemaatlerinden Mehmet Dedeoğlu, havanın 40 dereceyi geçtiğini belirtti ve “Öğle namazı için Ulu Cami’ye geldim, şimdi burada dinleniyorum ikindi namazına kadar. Namazımı kıldıktan sonra evime döneceğim” dedi. Başka bir vatandaş olan Osman Çelik ise havanın aşırı sıcak olduğunu dile getirerek, “Sıcaktan dayanamıyorum. Soğuk havayı seviyorum ama sıcağı hiç sevmiyorum. Kimi 40 derece diyor kimisi 39 derece ama çok sıcak” ifadelerini kullandı.