"Hız Sınırlama Levhaları Yeniden Düzenlenecek"

YENİ GENELGE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

“Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” başlıklı genelge Resmi Gazete’de yayımlanıyor. Genelge kapsamında hız sınırı levhaları, hız sınırı sonu işaretleri ve diğer trafik işaretlemeleri, güncel standartlara uyum, konum, gereklilik ve görünürlük açısından yeniden değerlendirilecek. Özellikle yerleşim yeri dışında bulunan bölünmüş yollarda hız sınırlarını düşüren işaretlemeler gözden geçiriliyor.

HEMZEMİN YAYA GEÇİTLERİ İNCELENİYOR

Meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitleri de standartlara uygunluk açısından inceleniyor. Okul ve hastane bölgeleri gibi istisnaların dışında kalan hemzemin yaya geçitlerinin kaldırılması planlanıyor. Çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyelerin de katılımıyla yürütülüyor.

YENİ DÜZENLEMELER KAPSAMLI OLACAK

Yeni düzenlemelerde “trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az, fakat gerektiği kadar çok olmalı” ilkesi temel alınıyor. Düzenlemelerin öncelikli yollarda 1 Eylül’e, diğer yollarda ise 31 Aralık’a kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu düzenleme ile yaya geçitlerinden otoyoldaki tabelalara kadar her detay denetlenerek sürücünün dikkatini dağıtan veya gereksiz levhaların kaldırılması, her yerde geçerli sade ve net bir hız kuralının oluşturulması amaçlanıyor.

