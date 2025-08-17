Hız sınırları nedir? Herkes merak ediyor

YOLLARDA SÜREKLİ GELİŞİM

Türkiye’deki ulaşım altyapısında ilerlemeler devam ediyor. Daha kaliteli seyahat deneyimleri sunmak amacıyla yapılan yollarda hız sınırları son yıllarda artırılmıştı. Ancak son zamanlarda radar şikayetlerinin artışı dikkat çekiyor. Hangi yolda hangi hız sınırlarının geçerli olduğu, meskun mahal yerleri ve trafik işaretlerinin doğru hız limitlerini göstermediğine dair çeşitli bildirimler yapılıyor. Bölünmüş yollarda hız limiti genellikle 110 kilometre, toleransla birlikte 121 kilometre olarak belirlenmişken, aniden meskun mahal girişinde hız sınırı 70 kilometreye düşüyor. 121 kilometre hızdan 70’e anında geçmek zor olduğu için, sürücülere bazı noktalarda radar cezaları uygulanıyor. Günümüz şartlarına uygun olarak tasarlanmış akıllı otoyollar bulunsa da, bazı noktalardaki düşük hız sınırları trafiği olumsuz etkiliyor. Araçlardaki gelişim ve yakıt tasarrufu sağlamanın gerekliliği, gerekli hızları yakalamayı zorlaştırıyor.

İSTANBUL’DA HIZ SINIRLARI

İstanbul’da E-5 yolunun 3 şeritli kısmında hız sınırı 80 kilometre olarak belirleniyor. Bu hız sınırı, sık aralıklarla yerleştirilmiş kameralar tarafından denetleniyor. Hız sınırını aşan sürücülere cezai işlemler uygulanıyor. Bu durum, İstanbul’da E-5 yolunda trafiğin olmadığı anlarda seyahatin zaman kaybına neden olmasına yol açıyor.

TÜRKİYE’DEKİ HIZ SINIRLARI

Türkiye genelinde hız sınırları, yerleşim yeri içi, yerleşim yeri dışı ve otoyol gibi kategorilere ayrılıyor. Azami hız sınırının üzerine yüzde 10 tolerans uygulanıyor. Örneğin, Yap-İşlet-Devret modeli ile işletilen otoyollarda otomobiller için yasal hız sınırı 140 kilometre/saat iken, bu tolerans ile 154 kilometreye kadar çıkabiliyor. Böylece radarlar ya da karayolu üzerindeki kameralarce tespit edilen hızlarda 154 kilometre/saat hızı aşmadıkça ceza uygulanmıyor. Araç türlerine göre hız sınırları da değişiklik gösteriyor. En yüksek hız sınırı otomobillere tanınırken, minibüs, otobüs, kamyon, panelvan gibi araçlar için farklı limitler mevcut.

NAVİGASYONLA KONTROL İMKANLARI

Hız sınırlarından emin olamayan sürücüler, navigasyon uygulamaları aracılığıyla bulundukları yoldaki hız limitlerini kontrol edebilir. Böylece ceza almamak için uygun hızda seyahat etme imkanı buluyorlar.

HIZ SINIRLARIYLA İLGİLİ GÜNCELLEMELER

Hız sınırlarının bazı bölgelerde yükseltilmesine ilişkin kararlar alınacak. Yol yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi etkenler göz önünde bulundurularak, hız sınırlarının işaretlemelerle düzenlenmesi planlanıyor. Hiç kullanılmayan ve ıssız yerlere konulan yaya geçitlerinden dolayı düşürülen hız limitleri de değerlendirilecek.

SON TARİH 31 ARALIK

Bu çalışmalara İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ve belediyeler gibi ilgili kurum ve kuruluşlar da dahil olacak. Belirlenen yollarda ilk çalışmalar 1 Eylül’e, diğer yollarda ise 31 Aralık’a kadar tamamlanacak.