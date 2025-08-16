Hız Sınırları Yeniden Değerlendirilecektir

TRAFFIK GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ YENİ GENELGE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığı tarafından trafik güvenliği eylem planlarının hayata geçirilmesini içeren genelge, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TRAFFIK İŞARETLEMELERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Genelge çerçevesinde, karayollarındaki hız sınırları, hız sınırı sonu işaretleri ve diğer trafik işaretlemeleri, güncel standartlar ile uyumluluğu, konumları, gereklilikleri, görünürlükleri, süreklilikleri ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından yeniden gözden geçirilecek. Ülke genelindeki karayollarında uygulanan işaretlemelerle düşürülen hız limitleri, 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 7. maddesi doğrultusunda, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen teknik kriterler dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek. Ayrıca, meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluğu denetlenecek, okul ve hastane gibi istisnalar dışında kalan hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak.

HIZ SINIRLARI YENİDEN DÜZENLENECEK

Yol yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi faktörler göz önünde bulundurularak, uygun alanlarda yapılan hız sınırlarının yeniden düzenlenmesi sağlanacak. Değerlendirme sonucunda hız sınırlamalarının kaldırılmasına karar verilen yerlerde, yol yapım ve bakımından sorumlu olan kuruluş tarafından yaya geçidi ve durak uygulamaları sonlandırılacak, trafik güvenliğini tehlikeye atan orta refüj açıklıkları kapatılacak. Şehirlerarası karayollarındaki meskun mahal levhalarının gerekliliği ve konumları yeniden değerlendirilecek; belediyelerin sorumlu olduğu yerleşim içindeki yüksek taşıma kapasiteli yollarda can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirler alınarak hız sınırları gözden geçirilecek. Hız sınırı düzenlemeleri ve trafik işaret levhalarına ilişkin uygulamalar, ‘trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır’ prensibi doğrultusunda standardize edilerek yol kullanıcıları için daha algılanabilir hale getirilecek.

ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILACAK

Gerçekleştirilecek olan çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda; Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyeler gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülecek. Birinci öncelikli yollar üzerinde yapılacak işlemler 1 Eylül’e, diğer yollarda ise 31 Aralık’a kadar tamamlanacak.