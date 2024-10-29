Hizbullah’ın Yeni Lideri Naim Kasım

HIZBULLAH’IN YENİ LİDERİ ATANDI

Hizbullah, liderlik koltuğuna Hasan Nasrallah’ın yardımcısı Naim Kasım’ın getirildiğini açıkladı. İran destekli bu hareketten yapılan duyuruda, “Şura Konseyi, Hasan Nasrallah’ın yerine Şeyh Naim Kasım’ı Hizbullah’ın genel sekreteri olarak seçti” ifadesine yer verildi. Nasrallah’ın eylül ayında İsrail ordusu tarafından Beyrut’ta öldürülmesiyle birlikte örgütün yeni liderinin kim olacağı tartışılmaya başlandı. İsimleri öne çıkan Haşim Seyfettin’in Hizbullah’ın yeni lideri olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Seyfettin de bir İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

İSRAİL SALDIRILARINA TEPKİ

Naim Kasım, Nasrallah’ın ölümünün ardından 8 Ekim’de televizyon aracılığıyla bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşmada, “ABD’nin Gazze’de yaşanan tüm suçlarda önemli bir ortak olduğu” değerlendirmesini yaptı. Kasım, “İmkânlarımız sağlam, İsrail’in imkânlarımızı vurduğu iddiası bir hayal. Saldırılarda kaybettiğimiz tüm mevkilerdeki kişilerin yerleri dolduruldu. Kimse mevzilerimizi terk edeceğimizi, silahlarımızı bırakacağımızı düşünmemelidir” sözleriyle örgütün kararlılığını vurguladı.