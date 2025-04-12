Hızlı Tren Delice’den Geçecek!

DELİCE İLÇESİ HIZLI TREN İSTASYONU İLE SEVİNCİ YAŞIYOR

Kırıkkale’nin Delice ilçesi, Ankara-Kırıkkale-Çorum yüksek hızlı tren hattı ile büyük bir gelişmeyle seviniyor. İlçeye inşa edilecek hızlı tren istasyonu, halk tarafından coşkuyla karşılandı. Davul zurna eşliğinde gerçekleştirilen kutlamalarda, vatandaşlar halaylar çekerek bu tarihi anı dolu dolu yaşadı.

ULAŞIMDAKİ DEĞİŞİM

Bu önemli proje ile Ankara ile Çorum arasındaki seyahat süresi bir buçuk saatin altına düşecek. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilecek olan hat, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni ile entegre olacak. Bu sayede Delice, hızlı trenin sunduğu avantajları kullanarak ulaşım alanında büyük bir kolaylık sağlayacak.