Hollanda’da Koalisyon Krizi: 9 Bakan İstifa!

Dışİşleri Bakanı İstifasıyla Sarsılan Koalisyon Hükümeti

Hollanda’nın geçici hükümetinde Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, koalisyon ortaklarının İsrail’e yönelik yaptırımların artırılmasını engellemesi nedeniyle istifa etti. Veldkamp’ın yanı sıra, Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) üyesi sekiz bakan daha görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Kabine İçindeki Baskılar ve İstifa Gerekçesi

Dışişleri Bakanı Veldkamp, diğer koalisyon partilerinin ve bakanlarının, İsrail’e karşı daha fazla yaptırım uygulanmasına karşı çıkması sebebiyle görevini sürdüremeyeceğini belirtti. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Veldkamp, “Kabine olarak zaten (İsrail’e karşı) bir dizi adım attık. Bundan dolayı Hollanda utanç duymamalı. Gazze şehrinde olanlar ve Batı Şeria’da yaşananlar sebebiyle daha fazla tedbir uygulanmaması konusunda kabinedekilerden baskı hissettim.” diye ifade etti. Gördüğü baskının görevini yapmasına engel olduğunu düşündüğünü belirten Veldkamp, bu durumun gelecekte değişmeyeceğine güveninin kalmadığını vurgulayarak, “Şimdi eve gidiyorum ve istifa mektubu yazacağım.” şeklinde konuştu.

Birçok Bakanın İstifası ve Koalisyon Krizi

Birleşik Krallık’taki BBC’nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Veldkamp dışında sekiz Bakan daha görevlerinden ayrıldı. Veldkamp, Hollanda parlamentosunda İsrail’e karşı daha sert tedbirler ve yaptırımlar uygulanmasının ele alındığı görüşmelerde, ek tedbirlerin gerekli olduğunu savundu. Ancak geçici koalisyondaki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ile Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB), Veldkamp’ın önerdiği bu ek tedbirlerin kendileriyle görüşülmeden gündeme alındığını ifade etti.