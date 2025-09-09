“Honda Civic Fiyatları Dibi Gördü”

YENİ HONDA CİVIC’İN TANITIMI

Otomobil sektöründe uzun süredir dikkati çeken Honda Civic, 2025 Ağustos ayı itibariyle güncellenen özellikleri ve yeni fiyatlarıyla tekrar öne çıkıyor. Son zamanlarda artan otomobil fiyatları, tüketicilerin alım gücü üzerinde zorlayıcı bir etki yaratırken, Honda’nın Civic için duyurduğu yeni fiyatlar, adeta piyasada bir devrim etkisi yarattı. “Honda gaza bastı, Civic fiyatları dibi gördü” yorumlarına yol açan bu gelişme, sedan tutkunları için büyük fırsatlar sağlıyor.

MODERN TASARIM VE PERFORMANS

Klasik bir model haline gelen Honda Civic, modern tasarımı, performansa odaklı motor seçenekleri ve konforlu sürüş deneyimiyle dikkat çekiyor. 2025 model Honda Civic, 1.5 litrelik VTEC Turbo motor seçeneğiyle sunuluyor. Bu motor, hem benzinli hem de ECO (LPG’li) versiyonlarıyla tüketicilere çeşitli alternatifler sunuyor. 182 beygir güç ve 240 Nm tork üreten bu motor, CVT otomatik şanzımanla birleşerek yüksek verimlilikte akıcı bir sürüş sağlıyor.