Honor ve Samsung Rekabeti Büyüyor

GALAXY S25 TANITIMI VE İDDİALAR

Samsung, yakın zamanda Galaxy S25 serisini tanıttı ve bu tanıtımda odağını Galaxy AI özelliklerine yoğunlaştırdı. Dış tasarımda bazı yenilikler gözlemlense de, donanım açısından önemli yeniliklerin olmadığı ortaya çıktı. Samsung, lansman etkinliğinde yalnızca temel ve artı modellerin fiyatlarını paylaşarak detaylandırmaktan kaçındı. Bu durum tüm Galaxy hayranları için geçerli olmayabilir. Ancak, Honor’ın pazarlama ekibi bu durumdan yararlanmış gibi duruyor.

HONOR’DAN DİKKAT ÇEKİCİ TEPKİ

Honor, X platformunda Londra’daki yoğun bir caddede “Gift for Sam” etiketi ile dikkat çeken büyük bir hediye kutusunun açılışını gerçekleştiren bir video paylaştı. Kutunun içeriğinde bir dizi aksesuar bulunuyor: şarj cihazı, tripod, halka ışık ve çeşitli küçük hediye kutuları. Büyük bir poster üzerindeki yazı ise “Gerçek bir arkadaş, bunlar olmadan tamamlanmış sayılmaz… ya da sadece bir HONOR Magic 7 Pro kullanın. #HONORMagic7″ şeklinde. Honor, bu yöntemle Samsung’un tanıtımına ciddi bir gönderme yapmış gözüküyor.

KAMERA VE DONANIM YENİLİKLERİ

Galaxy S25 Ultra, daha büyük bir VC soğutma sistemi ve 12MP’lik eski ultra geniş açılı kamerasının yerine 50MP ultra geniş açılı bir kamera ile geliyor. Bu yeni kamera, 8K video kaydı yapabilme kapasitesine sahip. Samsung, kamerada ve diğer alanlarda birçok yazılım tabanlı yenilikten bahsetse de, bu özelliklerin bir çoğu geçen yılki modellerde de mevcut olabiliyor. Örneğin, Galaxy S25, kusursuz bir selfie çekimi için birden fazla kareyi yakalayıp en iyi yüzleri birleştirerek ideal fotoğraflar sunuyor. Ancak, bu özellik daha düşük güçlü Tensor G4 işlemcisine sahip Pixel cihazlarında daha önce kullanılmıştı.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Samsung, bu yeni özelliklerin 2025 için sunduğu en iyi yenilikler olduğunu belirtse de, bazı eleştiriler video içeriklerine yansıdı ve Galaxy S25’in donanımında belirgin bir değişim olmadığı belirtiliyor. 2024 Ekim ayında tanıtılan Magic 7 Pro, Galaxy S25 serisini bazı alanlarda geçmiyor olabilir. Ancak Honor, kamerada gerçekleştirilen önemli donanım iyileştirmeleri ile Galaxy S25’in benzer sonuçları elde edebilmesi için ihtiyaç duyduğu birçok aksesuarın yerini alabilecek yenilikler sunduğu iddiasında bulunuyor.