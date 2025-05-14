Hristiyanlar İznik’e Geliyor

Hristiyan Din Adamlarının İznik’e Gelme Sebepleri

Hristiyan din adamlarının İznik’e gelmesinin ardında yatan önemli bir neden bulunuyor. Bu durum M.S 325 yılına kadar uzanıyor. Roma İmparatoru 1. Constantinus, İznik Konsili’ni toplayarak papalık makamını oluşturuyor. Konsilin kurulmasından beş yıl sonra ise Nova Roma şehrinin temellerini atıyor ve İstanbul’u Roma’nın başkenti haline getiriyor. Ayrıca, Ayasofya kilisesinin yapımını da üstleniyor.

İznik Hristiyanlığı’nın Resmi Onayı

Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesinin ardından İmparator Theodosius, ikinci Konstantinopolis Konsili’ni topluyor. İznik Konsili’nin yanı sıra Efes (Ephesus) ve Kadıköy (Chalkedon) Konsilleri de Hristiyanlık tarihinde önemli yere sahip. Bu konsiller, Hristiyanlık mezheplerinin hepsi tarafından kabul ediliyor. Antik çağ ve erken Orta Çağ’da ise Hristiyanlık genellikle İznik Hristiyanlığı olarak anılıyor. Papa olarak seçilen 14. Leo’nun ziyareti de bu önemli konsilin 1700. yıl dönümü nedeniyle gerçekleşiyor. Papa ayrıca, geçmişteki mezhep ayrılıklarını azaltmayı da hedefliyor.